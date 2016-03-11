بالفيديو.. شهود عيان يروون تفاصيل اعتداء أمناء شرطة على محام بعد مشادة بإمبابة

تظاهر، منذ قليل، عدد من اهالى محامى أمام قسم شرطة إمبابة احتجاجا على تعدى عدد من أمناء الشرطة على محام بعد وقوع مشادة كلامية بينه وبين قوة من القسم.

قال محمد على سليمان، إن مجموعة من أمناء شرطة قسم إمبابة تعدوا على محامى يدعى أحمد شعبان الجهينى، أثناء توجه قوة أمنية من قسم إمبابة لضبط طرفى مشاجرة نشبت بين عائلتين بالمنطقة، حيث تعدوا على المحامى بعدما صدمته سيارة ميكروباص كان يستقلها أفراد الآمن فوقعت مشادة كلامية بينهم.

وأضاف سليمان أنه شاهد عيان على تعدى أمناء الشرطة على المحامى، مشيرا إلى أن الاعتداء وقع رغم عدم كون المحامى ليس طرفا فى المشاجرة، حيث كان يمر بالمصادفة فى الشارع، تعدوا عليه بالضرب واقتياده لقسم شرطة إمبابة.

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