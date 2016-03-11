حظك اليوم الجدى ليوم الجمعة 11/3/2016

حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

> للأسف على الرغم من استقرار الحالة المهنية وأداء هذا البرج فى العمل طوال الفترات السابقة، إلا انهم سيتعرضون إلى موجة كبيرة وعملاقة من المشاكل الناتجة عن تغير نظام العمل بشكل عام، لكنها مجرد أزمة وكبوة وستمر مرور الكرام. حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

>الحب سيكون أكثر العوامل المحفزة التى ستقف على جوار هذا البرج وتدعمه وتجعله قادرًا على تخطى مشاكله العملية، لذلك يجب أن يكون الهدوء والصبر هو مفتاحهم فى هذه الأيام حتى تمر هذه المرحلة الصعبة دون أى أزمة. حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:

>استقرار نسبى فى حالتهم الصحية فعلى الرغم من الضغوط النفسية التى يتعرضون لها فى هذه الفترة إلا أنها لم تؤثر سلبًا على حالتهم الصحية. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>مكاسب مادية كبيرة وتحقيق أهداف كثيرة طالما حلمت بها، لكن الحب سيكون مزعجًا للغاية فالأفضل أن تستوقفه وتأخذ هدنة، لكن يفضل متابعة كل الإجراءات اللازمة.

شبكةعيونالإخبارية

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