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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 11/3/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 11/3/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 11/3/2016

على الصعيد المهني:
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مهاراتك التنظيمية مطلوبة فى العمل اليوم، عليك تحديد أهدافك ووضع أجندة واضحة للفترة المقبلة، تبذل مجهود جيد وتحاول بكل طاقتك ولكن فقط عليك التركيز والتنظيم، عليك أيضًا أن تسير مع التيار هذه الفترة وتبتعد عن النقد المستمر حتى لا يؤثر ذلك بالسلب ويجعلك تفقد عمل تحبه.

على الصعيد العاطفي:


>تخطف الأضواء من خلال مناسبة تذهب فيها مع الحبيب، وتقضيان معًا أوقات سعيدة وممعته. تسعى مع شريكك فى الفترة القادمة لتجاوز كل المحن والمشاكل والحظ سوف يرافقكم فى هذا بشكل كبير.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>تعانى من التوتر والإجهاد الكبير نظرًا لانغماسك الشديد فى العمل ما يؤثر بشكل سلبى على صحتك، كما أن تناولك الأطعمة السريعة بشكل كبير يؤثر أيضًا على صحتك حاول أن تسيطر على أعصابك وتعتنى بصحتك قليلًا هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>خيبات الأمل التى مررت بها فى الفترة السابقة وصلت إلى نهايتها من اليوم، يمكنك الآن أن تتنفس الصعداء وتعود إلى تفاؤلك. أنت فى اليوم وسوف تحقق نجاحات غير متوقعة.

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مصر 365

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