حظك اليوم الحمل ليوم الجمعة 11/3/2016

حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

>انفراجة كبيرة ستأتى لتحل معظم مشاكل أبناء هذا البرج المادية، فالمكاسب المادية ستدق أبوابهم، وعلى الرغم من المشاكل العديدة والضائقة المادية التى مروا بها إلا أنهم سيتخلصون أخيرًا من هذا الحظ السيئ وقد يشهدون ترقية كبيرة فى مجال عملهم. حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفي:

>مر هذا البرج ببعض المشاكل العاطفية مع شريك حياتهم ولكن كلها أزمات بسيطة يمكن أن تزول تمامًا بمجرد النقاش فيما بينهما ووضع النقاط الرئيسية التى يعتمدون عليها فلا داعى لإثارة وافتعال المشاكل ويجب أن يتمسكون بأحبابهم أكثر من ذلك. حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:

>ارتفاع ملحوظ فى حياتهم الصحية فحتى بعض المشاكل التى كانت تواجههم نتيجة لضعف العظام وألام الظهر ستزول تمامًا فى هذه الفترة. توقعات علماء الفلك لبرج االحمل :

>ارتفاع كبير فى حياتهم العملية فسيشهدون انطلاقة جديدة فى عملهم وسيحصلون على ترقية، والحب ستزول مشاكله وحالتهم الصحية فى ارتفاع.

شبكةعيونالإخبارية

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