أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم الحمل ليوم الجمعة 11/3/2016

Google+ Print
حظك اليوم الحمل ليوم الجمعة 11/3/2016 حظك اليوم الحمل ليوم الجمعة 11/3/2016

حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:


>انفراجة كبيرة ستأتى لتحل معظم مشاكل أبناء هذا البرج المادية، فالمكاسب المادية ستدق أبوابهم، وعلى الرغم من المشاكل العديدة والضائقة المادية التى مروا بها إلا أنهم سيتخلصون أخيرًا من هذا الحظ السيئ وقد يشهدون ترقية كبيرة فى مجال عملهم.

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفي:


>مر هذا البرج ببعض المشاكل العاطفية مع شريك حياتهم ولكن كلها أزمات بسيطة يمكن أن تزول تمامًا بمجرد النقاش فيما بينهما ووضع النقاط الرئيسية التى يعتمدون عليها فلا داعى لإثارة وافتعال المشاكل ويجب أن يتمسكون بأحبابهم أكثر من ذلك.

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:


>ارتفاع ملحوظ فى حياتهم الصحية فحتى بعض المشاكل التى كانت تواجههم نتيجة لضعف العظام وألام الظهر ستزول تمامًا فى هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج االحمل :


>ارتفاع كبير فى حياتهم العملية فسيشهدون انطلاقة جديدة فى عملهم وسيحصلون على ترقية، والحب ستزول مشاكله وحالتهم الصحية فى ارتفاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى