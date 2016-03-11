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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 11/3/2016

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 11/3/2016 حظك اليوم برج العذراء الجمعة 11/3/2016

على الصعيد المهني:
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هناك بعض التوتر فى علاقتك مع الإدارة خلال عملك عليك أن تتحلى بالهدوء فى التعامل مع الأمور حتى تمر تلك الفترة بهدوء وبدون مشاكل، لا تجعل الضغوطات تؤثر عليك فلديك أفكار رائعة حاول أن تعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفي:
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هناك مفاجأة سارة فى الطريق إليك من شخص تحبه، ولا تتجاهل التلميحات من شخص يحاول أن يعبر لك عن مشاعره بشكل غير مباشر، حاول الاستفادة من وقت الفراغ المتاح لديك لتقضى وقت أطول مع عائلتك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
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إذا عانيت من بعض المشاكل الصحية المفاجئة لا تتردد فى استشارة الطبيب فورًا ولا تأخذ أى أدوية من تلقاء نفسك. حاول السيطرة على أعصابك فأنت تعانى من التوتر الشديد انتبه لصحتك قليلًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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تتوصل إلى حلول لبعض المشاكل المربكة فى حياتك التى عانيت منها كثيرًا فى الفترة السابقة، وقد تحصل على مفاجأة غير متوقعة تدخل إلى قلبك السرور.

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مصر 365

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