حظك اليوم برج العذراء الجمعة 11/3/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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هناك بعض التوتر فى علاقتك مع الإدارة خلال عملك عليك أن تتحلى بالهدوء فى التعامل مع الأمور حتى تمر تلك الفترة بهدوء وبدون مشاكل، لا تجعل الضغوطات تؤثر عليك فلديك أفكار رائعة حاول أن تعمل عليها خلال الفترة المقبلة.هناك مفاجأة سارة فى الطريق إليك من شخص تحبه، ولا تتجاهل التلميحات من شخص يحاول أن يعبر لك عن مشاعره بشكل غير مباشر، حاول الاستفادة من وقت الفراغ المتاح لديك لتقضى وقت أطول مع عائلتك.إذا عانيت من بعض المشاكل الصحية المفاجئة لا تتردد فى استشارة الطبيب فورًا ولا تأخذ أى أدوية من تلقاء نفسك. حاول السيطرة على أعصابك فأنت تعانى من التوتر الشديد انتبه لصحتك قليلًا.تتوصل إلى حلول لبعض المشاكل المربكة فى حياتك التى عانيت منها كثيرًا فى الفترة السابقة، وقد تحصل على مفاجأة غير متوقعة تدخل إلى قلبك السرور.