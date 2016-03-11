حظك اليوم برج السرطان الجمعة 11/3/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى: فرصة عمل جديدة فى انتظارك، دع الخمول الذى اعتدت عليه طيلة الفترة الماضية وتأهب للعمل، هذه هى الفرصة الأخيرة لإثبات نفسك أنك تستحق أن تعمل، الأمور المالية غير جيدة على الاطلاق هذه الأيام، لا تحاول أن تقترض من غيرك لأنك غالبًا لم تستطع السداد.>برج السرطان على الصعيد العاطفى: تفكر كثيرًا فى حبيك السابق وهذا شئ يجعلك تعود إلى الماضى بذكرياته الأليمة، رغم أنك إذا عدت له لن يفيدك فى شيئًا مطلقًا، لذا حاول أن تقلب الصفحة على هذا الماضى الأليم، وافتح صفحة جديدة منتظرًا الحبيب المقبل.

برج السرطان على الصعيد الصحى: تعطى لنفسك متسع من الوقت لتعتاد على روتين اللياقة البدنية، وكانت قضايا الصحة فى عقلك منذ الأشهر القليلة الماضية ولكنك لم تكن قادرًا على معرفة ما يتعين عليك القيام به لتصبح بصحة جيدة، سوف تكون قادرًا على إنقاذ صحتك فى الوقت المناسب.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة: يُعرض عليك مشروع اليوم قد يغير مسار حياتك بأكملها، حاول أن تدرس الأمر جيدًا وفقًا لقدراتك، ولا تتعجل فربما تجد فى عجلتك خسارة، الصبر مطلوب فى التعامل مع من يسيئون إليك، حاول أن تصبر قليلاً.