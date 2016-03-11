حظك اليوم برج الحوت الجمعة 11/3/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى: السلوكيات الخاصة بك فى وضع جيد اليوم، الحفاظ على لغة الجسد الإيجابية أمر مطلوب، فمن المحتمل جدًا أن فرصة جديدة سوف تنبت من هناك، هذا هو الأسبوع المناسب لبدء مشروع جديد، تذكر مهارات التنظيم والحفاظ على نفسك، فى نهاية الشهر، مكافأة مالية تنتظرك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى: قد تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة فيما يتعلق بحياتك، هذا هو أفضل وقت للقيام بذلك، فقط يمكنك أن تقرر ما إذا كان سيتم السماح للتجارب السابقة أن تقوى عزيمتك أو تقوض ثقتك بنفسك.

برج الحوت على الصعيد الصحى: محاولة لممارسة اللياقة البدنية مثل السباحة أو اليوجا، عليك أن تفعل ذلك على أساس منتظم لتقوية العضلات وتحسين قدرة الرئة، ومع ذلك تجنب ذلك إذا كان الطقس باردًا جدًا فى الخارج.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة: سوف تتمكن بسهولة من الحصول على العديد من الفرص لاستكمال عمل لم يكتمل فى الوقت المحدد، التفاهم مع الأسرة مهم فى هذه المرحلة حتى لا تنشأ مشاكل تعكر صفو حياتك، انتظر مفاجأة من شخص عزيز عليك.