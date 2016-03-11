حظك اليوم برج الثور الجمعة 11/3/2016

برج الثور على الصعيد المهنى

> مواليد برج الثور دائما يستطيعون قيادة فريق العمل إلى تحقيق النجاح لهم فى كثير من المهام الموكل لهم تحقيقها، لديهم رؤيا فى سير منظومة العمل نحو الأفضل قادرون على مصارعة الزمن وتحقيق ما يريدون من الحياة، يرى البعض منهم أن النجاح ليس كل شىء ولكن الاستمرار فى النجاح هو كل شىء تقريبًا، يرون أن العمل بالنسبة لهم هو القوة التى لا يستطيعون أن يخسروها مهما تكن الظروف. برج الثور على الصعيد العاطفى

>على الصعيد العاطفى مواليد برج الثور قادرون على تحقيق الموازنة التى يرغبون فيها فهم قادرون على العطاء فى جانب الحب بدون مقابل، قادرون على التجديد والتنويع فى حياتهم العائلية بدون ملل، ولا يرون أن للحب عمر والدليل مشاهير هذا البرج فهم يتنفسون عشقا فى كل الأوقات. على الصعيد الصحى

>تحاول طوال الوقت المحافظة على صحتك والسعى إلى ذلك، تتبع نظام لخفض الوزن حتى تعيش بشكل صحى وأيضا يبدو ذلك على ملامحك، روحك مفعمة بالشباب طوال الوقت وقادر على مواكبة العصر، يشعر الجميع بأنك تملك طاقة إيجابية لفعل الكثير خلال يومك. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تتوقع لك الأبراج كثير من النجاحات فى المرحلة المقبلة فأنت إنسان قادر على فعل الكثير فى فترة قصيرة جدا أنت إنسان تعرف كيف تدير وقتك بشكل ناجح، ترى أن الحبيب هو كل شىء فى حياتك ولهذا تحاول أن تمنحه مزيد من الوقت والعاطفة لتستمر الحياة بينكم تسير بهدوء وسلام عاطفى إلى الأبد.

شبكةعيونالإخبارية

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