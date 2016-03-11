أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور الجمعة 11/3/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الجمعة 11/3/2016 حظك اليوم برج الثور الجمعة 11/3/2016

برج الثور على الصعيد المهنى
>

مواليد برج الثور دائما يستطيعون قيادة فريق العمل إلى تحقيق النجاح لهم فى كثير من المهام الموكل لهم تحقيقها، لديهم رؤيا فى سير منظومة العمل نحو الأفضل قادرون على مصارعة الزمن وتحقيق ما يريدون من الحياة، يرى البعض منهم أن النجاح ليس كل شىء ولكن الاستمرار فى النجاح هو كل شىء تقريبًا، يرون أن العمل بالنسبة لهم هو القوة التى لا يستطيعون أن يخسروها مهما تكن الظروف.

برج الثور على الصعيد العاطفى


>على الصعيد العاطفى مواليد برج الثور قادرون على تحقيق الموازنة التى يرغبون فيها فهم قادرون على العطاء فى جانب الحب بدون مقابل، قادرون على التجديد والتنويع فى حياتهم العائلية بدون ملل، ولا يرون أن للحب عمر والدليل مشاهير هذا البرج فهم يتنفسون عشقا فى كل الأوقات.

على الصعيد الصحى


>تحاول طوال الوقت المحافظة على صحتك والسعى إلى ذلك، تتبع نظام لخفض الوزن حتى تعيش بشكل صحى وأيضا يبدو ذلك على ملامحك، روحك مفعمة بالشباب طوال الوقت وقادر على مواكبة العصر، يشعر الجميع بأنك تملك طاقة إيجابية لفعل الكثير خلال يومك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>تتوقع لك الأبراج كثير من النجاحات فى المرحلة المقبلة فأنت إنسان قادر على فعل الكثير فى فترة قصيرة جدا أنت إنسان تعرف كيف تدير وقتك بشكل ناجح، ترى أن الحبيب هو كل شىء فى حياتك ولهذا تحاول أن تمنحه مزيد من الوقت والعاطفة لتستمر الحياة بينكم تسير بهدوء وسلام عاطفى إلى الأبد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى