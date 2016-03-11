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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 11/3/2016

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 11/3/2016 حظك اليوم برج الدلو الجمعة 11/3/2016

على الصعيد المهنى


>يتميز مواليد برج الدلو بأنهم قادرون على العمل لساعات طويلة يستطيعون أن يخرجوا من الأزمات سريعًا، لديهم رؤيا طوال الوقت لتحقيق النجاح المطلوب منهم، قادرون على خلق الأفكار الجديدة لمواكبة العصر ولا يتوقفون على مرحلة واحدة، لديهم العديد من الأنشطة والمهارات التى تجعلهم قادرين على فعل الكثير بدون تقيد.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..


>على الصعيد العاطفى مواليد برج الدلو يرون أن الحياة لا تسير دون حب مشتعل دائما يبحثون عن الحب الصادق طوال الوقت، لديهم عاطفة جياشة وحنان كبير يشعر به كل من يقرب من محيط حياتهم، لا يتردد فى الإفصاح عن الحب والمشاعر تجاه من يحب .

على الصعيد الصحى


>لديك مشكلة صحية منذ زمن ولم لتقم بعلاجها بالشكل المناسب وأتى الوقت أن تحصل على العلاج المناسب فأنت مازلت تتحامل على نفسك كثيرا وهذا ليس من الأمور الصحيحة تمامًا، عليك متابعة الطبيب للحصول على العلاج المناسب .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>الأبراج تؤكد لمواليد الدلو أنهم قادرون على تحقيق أحلامهم بقليل من العطاء والصبر، ناجحون فى مجالهم العملى وسيرون نتائج ذلك فى الأيام المقبلة، على مستوى الحب تعيش أفضل سنوات عمرك فأنت تقدم للحبيب كل ما يتمنى وهو بدوره سوف يمنحك المقابل، لا تخشى لوم الناس فى الفترة القادمة فأنت إنسان قادر على قيادة الأمور إلى المكان الصحيح لها.

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مصر 365

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