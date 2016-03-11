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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 11/3/2016

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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 11/3/2016 برج الأسد حظك اليوم الجمعة 11/3/2016
برج الأسد على الصعيد المهني: إن كنت تحلم بالعمل خارج البلاد، فهذا سيتطلب منك الكثير من المجهود والبحث حتى تثبت نفسك، لذلك قم بتطوير نفسك دائماً، وقم بالعمل على تنمية مهاراتك، حتى تصبح الشخص المناسب للوظيفة، عندما تأتيك الفرصة.

على الصعيد العاطفي: أنت فقط من تستطيع أن تحدد متى تستمر فى علاقة، ومتى تضع خط النهاية لها، إن شعرت بتردد، فلا تلزم نفسك بما ينصحك به الآخرون، استفت قلبك، واسأل عقلك، وخذ القرار المناسب.

الأسد على الصعيد الصحى: حتى تشعر بلياقة بدنية جيدة، هذا سيستغرق منك فى البداية إلزام نفسك بروتين يومى صحى، حتى تصبح هذه العادة جزءًا لا يتأصل من يومك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد: ربما تمر بحالة من التخبط والتردد، ولكن حتماً ستصل لما تريده عندما تجلس مع نفسك بهدوء، وتعيد تقييم الفترة الماضية فى حياتك، فأنت بحاجة شديدة لهذه الخطوة.

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مصر 365

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