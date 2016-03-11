برج العقرب حظك اليوم الجمعة 11/3/2016

برج العقرب على الصعيد المهني: إحساسك بالضغط الكبير فى مجال عملك، من شأنه أن يوترك، وهذا التوتر قد يؤثر على علاقاتك مع زملائك فى العمل، كل ما تحتاج أن تهدأ، وتتمالك أعصابك وقت الغضب، أو الضغط.

على الصعيد العاطفي: إذا كنت تبحث عن شريك حياة مناسب، فهذا يتطلب منك فى الأساس أن تعرف ماذا تريد، لأنه طالما تبحث عن شىء لا تعرفه، فكيف ستجده؟ .. تحتاج أن تجلس مع نفسك لتعرف المواصفات التى لا يمكنك الاستغناء عنها، وتذكر أنه لا يوجد شخص كامل.

العقرب على الصعيد الصحى: إن شعرت أن وزنك يفسد عليك استمتاعك بالحياة.. فماذا تنتظر؟.. لياقتك البدنية أمر مهم ويؤثر طرديًا على صحتك النفسية، فإن لم تعالجها، ربما يصل الأمر لحد الاكتئاب.

>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: الوظيفة التى تحلم بها تحتاج إلى مثابرة وجهد، فلن يأتى أى شىء إليك، دون أن تفعل أنت أى شىء، ثابر وصمم ولا تيأس بسهولة.