برج القوس حظك اليوم الجمعة 11/3/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>التعامل مع الأصدقاء بصفة رسمية فى حدود العمل، لن يجدى فى جميع الأوقات فربما تكون العلاقات الإنسانية فى صالح العمل، والسعى نحو تحقيق الأهداف بشكل سريع ودون ترتيب، من الممكن أن يفقد الأهداف قيمتها، حاول أن تفرق بين طبيعة الأشخاص ودرجة قربهم منك حتى لا تفقد صداقتك معهم. القوس على الصعيد العاطفي:

>حالة من الإحباط تسيطر عليك بعد ان تكتشف أن الأقارب لم يكونوا دائماً على قدر الثقة التى تعطيها لهم، التعامل مع الأمور بواقعية أفضل من الاستسلام لحالة مزاجية سيئة، الصراحة والمواجهة هم أقصر طريق للتعبير عن أسباب انزعاجك من الأشخاص، وخلط الأمور ببعضها يزيد من توتر الموقف. القوس على الصعيد الصحى:

>حالة مزاجية سيئة تتسبب فى شعورك الدائم بالخمول والإرهاق، وتفقد تركيزك هذه الفترة كثيراً بسبب التفكير المستمر فى أمور تزعجك ويؤدى ذلك إلى إحساسك الدائم بالصداع، والخلل فى ضغط الدم، اللجوء إلى الأماكن الهادئة والتعرف على أشخاص جدد يحسن من حالتك. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة مؤلمة على مستوى الصعيد المهنى والعاطفى، خاصة أن صدمته فى بعض الأشخاص المقربين تؤثر على تعامله مع الأصدقاء فى محيط العمل وتشتيت التركيز وعدم القدرة على إنجاز المهام المنوط بها

شبكةعيونالإخبارية

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