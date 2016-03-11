برج الميزان حظك اليوم الجمعة 11/3/2016

الميزان على الصعيد المهني:

> الاستماع إلى جميع المحيطين بك فى العمل، يجلب لك كثير من المشكلات، فإن كنت شخصية قيادية فيؤثر ذلك على قراراتك لأن الأشخاص يفكرون فى الأشياء وفق الطبيعة الشخصية لكل فرد فيهم، حاول أن تفرق بين المشورة والانسياق حول آراء الآخرين دون تفكير. على الصعيد العاطفي

>الاعتقاد إنك من الممكن أن تملك كل شيء، سيجعلك تخسر كل شيء خاصة عن كنت تطبق هذا المبدأ فى العلاقات العاطفية، فلا يمكن أن تفاضل بين علاقة وآخرى وأنت متواجد فى هذه العلاقة بشكل فعلى، المفاضلة لابد أن تتم قبل الدخول فى العلاقة حتى لا تسبب ضررا لأشخاص آخرين. برج الميزان على الصعيد الصحي:

> الاحتياج الدائم إلى قسط من الراحة، وترك ملامح الإرهاق فى الظهور على وجهك تتسبب لك فى الإصابة بوعكة صحية شديدة، تؤثر على قدرتك فى الاستمرار فى أدائك المهنى، الاستماع إلى آراء الأطباء، والحصول على فترة نقاهة من متاعب الحياة تحسن من حالتك الصحية وقوتك المهنية. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة هامة فى حياته خاصة أن هذه الفترة تتطلب منه ضرورة تفريغ عقله من جميع الأصوات التى تؤثر على اتخاذ القرار الصواب، والتردد الدائم فى النواحى العاطفية يتسبب فى تدمير العلاقة، واتباع التعليمات الصحية يساعدك على التغلب على مشكلات الإرهاق سريعًا.

شبكةعيونالإخبارية

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