أوقاف الإسكندرية تُخضع دار مناسبات "كوبرى الناموس" لإشراف لجنة الخدمات

أعادت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الخميس، دار المناسبات الخاصة بمسجد بكوبرى الناموس وإخضاعها لإشراف اللجنة العليا للخدمات الإسلامية ، وذلك بعد استخدامها لصالح الغير خلال الفترة الأخيرة.

وكانت قد شُكلت لجنة برئاسة الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعضوية أحمد عجيلة مدير الشؤون القانونية بالمديرية ،المهندس إبراهيم عبد الحميد مدير الإدارة الهندسية ،نجوى إبراهيم العضو القانونى، لاسترداد دار المناسبات.

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