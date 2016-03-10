المهمة الأوروبية بالفيديو - رويس بوووووم.. ثنائية ضد توتنام في 8 دقائق

تألق ماركو رويس في 8 دقائق ليسجل ثنائية لبوروسيا دورتموند في مرمى توتنام ويضع مع فريقه قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

توتنام يحل ضيفا على دورتموند في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

شوط أول انتهى بتقدم دورتموند بفضل رأسية رائعة من بيير إيميريك أوباميانج قبل أن يتألق رويس في الشوط الثاني.

رويس أطلق قذيفة صاروخية لا تصد ولا ترد في الدقيقة 61 هز بها شباك توتنام.

وبعدها بـ8 دقائق عاد من جديد المتألق الألماني ليترجم جملة رائعة بهدف ثالث لدورتموند في شباك سبيرز ليصبح الفريق الألماني على مشارف التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

شاهد ثنائية رويس