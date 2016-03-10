بالفيديو – ستوريدج يضرب يونايتد من ركلة جزاء بعد خطأ ديباي.. ويحطم رقم فان جال

سجل دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول هدفا في شباك مانشستر يونايتد من ركلة جزاء في المباراة التي تجمع بينهما يوم الخميس.

ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر يونايتد في ملعب أنفيلد في إطار ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وفي الدقيقة 20 قام ممفيس ديباي بإعاقة ناثال كلاين داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

ونجح ستوريدج في تسديد الكرة بنجاح في الشباك رغم لمسها لأطراف يد حارس مرمى يونايتد ديفيد دي خيا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها ليفربول في التقدم على غريمه التقليدي في النتيجة منذ قدوم لويس فان جال لتدريب يونايتد عام 2014.

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