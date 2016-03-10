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بالفيديو – دي خيا يتألق وينقذ يونايتد من هدفين محققين

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بالفيديو – دي خيا يتألق وينقذ يونايتد من هدفين محققين بالفيديو – دي خيا يتألق وينقذ يونايتد من هدفين محققين

ماذا كان سيصبح مصير مانشستر يونايتد بدون حارسه ديفيد دي خيا خلال الموسم الجاري؟ ربما كان موسمه سيكون أسوأ.

وشهدت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التي تقام يوم الخميس تألق الحارس الإسباني وإنقاذه لهدفين محققين من الحُمر.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وفي الدقيقة 23 سدد فيليبي كوتينيو الكرة من داخل منطقة الجزاء والمرمى خالي من دي خيا، لكن الحارس الإسباني تألق وارتمى لينجح في إبعاد الكرة من على خط المرمى.

وبعد ذلك بسبع دقائق أخطأ كريس سمالينج في تشتيت الكرة ليجد دانييل ستوريدج الكرة ويسدد بيسراه لكن دي خيا تألق مرة أخرى وزاد عن مرماه.

شاهد تصدي دي خيا لفرصة هيندرسون

شاهد تصدي دي خيا لستوريدج

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فيديو اليوم السابع

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