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الادعاء العام يتهم رئيس البرازيل السابق دا سيلفا بارتكاب جرائم غسيل أموال

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الادعاء العام يتهم رئيس البرازيل السابق دا سيلفا بارتكاب جرائم غسيل أموال الادعاء العام يتهم رئيس البرازيل السابق دا سيلفا بارتكاب جرائم غسيل أموال

لولا دا سيلفا

اتهم مسئولو الادعاء العام فى مدينة ساو باولو البرازيلية الرئيس السابق لويز انجناسيو لولا دى سيلفا بارتكاب جرائم غسيل أموال والتربح.

وذكرت (ايه بى سي نيوز) الأمريكية الليلة أن مسئولى الادعاء العام أكدوا أن هناك أدلة واضحة تفيد بأن الرئيس سليفا وعائلته تربحوا من برنامج للعقارات كان ينطوى على أثار عكسية غير مواتية بالنسبة لعدة آلاف من المواطنين بالبرازيل.

وقال مسئولو الادعاء إن عائلة الرئيس السابق حصلت على شقة ذات مساحة كبيرة تقع على البحر فى مدينة جواريا الساحلية البرازيلية دون وجه حق ، فيما نفى الرئيس السابق ارتكاب أية تجاوزات ، مؤكدا عدم ملكيته للشقة المذكورة.

أ ش أ

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