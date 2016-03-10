شهد مران الزمالك الذي أقيم يوم الخميس استعدادا لملاقاة يونيو دوالا الكاميروني تألق لاعب خط وسط الفريق معروف يوسف وحصوله على إشادة من الجهاز الفني.

ويحل الزمالك ضيفا يوم الأحد لملاقاة يونيون دوالا في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الزمالك تألق معروف يوسف وتسجيله هدفا رائعا خلال التدريبات ليحصل على إشادة من زملائه والجهاز الفني بقيادة المدير الفني أليكس ماكليش.

وكان الزمالك قد غادر ياوندي صباح يوم الخميس متجها إلى دوالا حيث خاض مرانه على ملعب المباراة بعد موافقة الفريق الكاميروني على التدرب عليه لثلاثة أيام.