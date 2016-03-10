مران الزمالك – طلب من ماكليش للاعبين لمواجهة الرطوبة.. واستقبال خاص لكوفي ومايوكا

أنهى الزمالك مرانه الأول الذي خاضه على ملعب المباراة التي ستقام أمام يونيون دوالا وسط تألق كبير من معروف يوسف لاعب خط وسط الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة يونيون دوالا الكاميروني يوم الأحد في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الزمالك مرانه على ملعب المباراة على الرغم من الاتفاق المسبق بالتدرب عليه يومي الجمعة والسبت فقط وذلك بعد التوصل لاتفاق مع الفريق الكاميروني.

وطلب أليكس ماكليش المدير الفني للفريق من لاعبي الزمالك تناول المياة بكثرة أثناء المران بسبب ارتفاع الرطوبة بمدينة دوالا.

وأكد ماكليش للصحافة الكاميرونية أن الزمالك يرغب في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة تساعده قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وحظى الثنائي الإفريقي للزمالك محمد كوفي وإيمانويل مايوكا باستقبال خاص من الجماهير الكاميرونية والتي تعرف عنهم الكثير من المعلومات.