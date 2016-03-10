أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الزمالك – طلب من ماكليش للاعبين لمواجهة الرطوبة.. واستقبال خاص لكوفي ومايوكا

Google+ Print
مران الزمالك – طلب من ماكليش للاعبين لمواجهة الرطوبة.. واستقبال خاص لكوفي ومايوكا مران الزمالك – طلب من ماكليش للاعبين لمواجهة الرطوبة.. واستقبال خاص لكوفي ومايوكا

أنهى الزمالك مرانه الأول الذي خاضه على ملعب المباراة التي ستقام أمام يونيون دوالا وسط تألق كبير من معروف يوسف لاعب خط وسط الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة يونيون دوالا الكاميروني يوم الأحد في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الزمالك مرانه على ملعب المباراة على الرغم من الاتفاق المسبق بالتدرب عليه يومي الجمعة والسبت فقط وذلك بعد التوصل لاتفاق مع الفريق الكاميروني.

وطلب أليكس ماكليش المدير الفني للفريق من لاعبي الزمالك تناول المياة بكثرة أثناء المران بسبب ارتفاع الرطوبة بمدينة دوالا.

وأكد ماكليش للصحافة الكاميرونية أن الزمالك يرغب في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة تساعده قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وحظى الثنائي الإفريقي للزمالك محمد كوفي وإيمانويل مايوكا باستقبال خاص من الجماهير الكاميرونية والتي تعرف عنهم الكثير من المعلومات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع