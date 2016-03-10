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#في_إفريقيا - الزمالك: جاهزون لتحقيق نتيجة تساعدنا على التأهل

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#في_إفريقيا - الزمالك: جاهزون لتحقيق نتيجة تساعدنا على التأهل #في_إفريقيا - الزمالك: جاهزون لتحقيق نتيجة تساعدنا على التأهل

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك أن كل لاعبي فريقه على أتم الاستعداد لملاقاة يونيون دوالا الكاميروني وتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.

ويستعد الزمالك لملاقاة يونيون دوالا الكاميروني يوم الأحد في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث إسماعيل يوسف قائلا:"تدربنا بشكل جيد والكل جاهز من أجل خوض المباراة".

وأردف"جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب تساعدنا على التأهل وتجعلنا نشعر بالراحة قبل لقاء الإياب".

وكان الزمالك قد أنهى مرانه الأول الذي أقيم بمدينة دوالا على ملعب المباراة يوم الخميس.

وشهد المران تألق من لاعب خط وسط الزمالك معروف يوسف.

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