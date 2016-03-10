«المصريين الأحرار» يطالب «الخارجية» بالرد الفوري على مزاعم البرلمان الأوروبي‎

قال نادر الشرقاوي، أمين شئون المصريين الأحرار بالخارج، إن مشروع القانون الذي تمت صياغته من مجموعة ” Verts/ALE” أو مايعرف بمجموعة “الخضر، والحلفاء الأوروبيين الأحرار”، داخل البرلمان الأوروبي بشأن حث الحكومات الأوروبية على إتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر ، مجرد مقترحات ستخضع إلى التصويت، علاوة على أن المشروع غير ملزم لحكومات الدول الأعضاء.

وأضاف «الشرقاوي» إلى أن قرار أعضاء البرلمان قد يؤثر بالسلب على المنح والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي أو الدول التابعة له، حيث يمكن أن تكون لهذه التوصيات توابع على المنح التي قد تعتمد لمصر، بالإضافة إلى المحاولة المستميتة من جانب بعض الأطراف الأوروبية لإحراج مصر أمام الرأي العام العالمي.

وشدد على أنه لابد من الرد سريعًا على هذا المشروع الأوروبي من جانب الخارجية المصرية، وتقسيمه إلى نقاط، على أن يتم الرد على كل نقطة بالأدلة والبراهين، التي تثبت صحة موقف مصر من قضية مقتل الطالب الإيطالي التي فجرت الأزمة، من بينها أن القضية ما زالت محل التحقيق يتعاون فيها الجانب المصري مع فريق تحقيق إيطالي، ولم يصدر التقرير النهائي عنها، إضافة إلى أن التقرير الأوروبي مبني على مصادر أمنية مجهولة، تم نشر تصريحاتها ببعض الصحف العالمية، والتي تتضارب مع ما أعلنه وزير الداخلية بشأن الحادث.