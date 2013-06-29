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سما المصري تروج لنفسها بفضيحة

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سما المصري تروج لنفسها بفضيحة سما المصري تروج لنفسها بفضيحة

فوجىء بعض الإعلاميين باستقبالهم رسالة قصيرة على هواتفهم المحمولة تقول "شاهد على اليوتيوب فضيحة سما المصري ترقص بالنقاب ".
كثيرون اعتقدوا أن مصدر الرسالة هو أحد المواقع والصحف التي تتيح للمستخدمين خدمة أخبار الفن، ولكن بعد الكشف عن الرقم من مصادر خاصة لـ"سيدتي نت"، تبيّن أنه لمدير أعمال سما الذي وكّلته بالترويج لنفسها، ولا مانع إذا كان الترويج ثمنه فضيحة فألاهم أن تحقق سما الشهرة بعدما فشلت فشلاً ذريعاً في أول تجاربها السينمائية في عبر فيلم "على واحدة ونص"، ولم تجد سما مفراً بعد هذا الفشل إلا أن تنتقد سياسيات الرئيس المصري محمد مرسي بتقديم أغان تحتوي على ألفاظ مبتذلة، ومهاجمة صريحة للنظام وتصويرها كليب ترقص فيه بالنقاب والحجاب.

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سيدتي

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