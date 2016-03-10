قوات الأمن تسيطر على مشاجرة بين عائلتين بإمبابة نشبت بسبب خلافات تجارية

أفاد مصدر أمنى بالجيزة، بأن مشاجرة نشبت بين عائلتين، بمنطقة إمبابة بسبب الخلاف على حجز مكان للبيع فى الشارع، وقام الطرفان بتبادل إلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة، وانتقلت القيادات الأمنية لموقع الحادث، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة كبيرة بين عائلتين، وتم الدفع بتشكيلات أمنية للفصل بين الطرفين والسيطرة على الموقف الأمنى.

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