بروفيسور فرنسى يكشف أحدث علاج لأورام المخ يقلل المضاعفات والتكاليف

كشف الدكتور كريستيان ديبرى، بروفيسور جراحة الأورام بفرنسا، عن جراحة حديثة لإزالة أورام المخ السرطانية التى تعد من أكثر الأورام خطورة بل أن جراحتها خطيرة وصعبة للغاية ويترتب عليها الكثير من المضاعفات وتتطلب طبيبا على دراية كاملة بجراحة الأورام.

وأوضح أستاذ الأورام، أن العلاج الجديد يعتمد على جراحة المناظير والدخول للأورام خلف الحاجز الأنفى عن طريق الأنف، ما يقلل التكاليف وفترة النقاهة والإقامة بالمستشفى كما يقلل مضاعفات العملية، مقارنة بفتح المخ من الخارج.

جاءت تصريحات الدكتور كريستيان ديبرى على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى المصرى الثانى عشر لجراحة الأنف والأذن والحنجرة المقام فى أحد فنادق أسوان، فى الفترة من 9-12 مارس الجارى، برئاسة الدكتور أسامه عبد الحميد أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحه الرأس والرقبة.

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