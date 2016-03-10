أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بروفيسور فرنسى يكشف أحدث علاج لأورام المخ يقلل المضاعفات والتكاليف

Google+ Print
بروفيسور فرنسى يكشف أحدث علاج لأورام المخ يقلل المضاعفات والتكاليف بروفيسور فرنسى يكشف أحدث علاج لأورام المخ يقلل المضاعفات والتكاليف
كشف الدكتور كريستيان ديبرى، بروفيسور جراحة الأورام بفرنسا، عن جراحة حديثة لإزالة أورام المخ السرطانية التى تعد من أكثر الأورام خطورة بل أن جراحتها خطيرة وصعبة للغاية ويترتب عليها الكثير من المضاعفات وتتطلب طبيبا على دراية كاملة بجراحة الأورام.

وأوضح أستاذ الأورام، أن العلاج الجديد يعتمد على جراحة المناظير والدخول للأورام خلف الحاجز الأنفى عن طريق الأنف، ما يقلل التكاليف وفترة النقاهة والإقامة بالمستشفى كما يقلل مضاعفات العملية، مقارنة بفتح المخ من الخارج.

جاءت تصريحات الدكتور كريستيان ديبرى على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى المصرى الثانى عشر لجراحة الأنف والأذن والحنجرة المقام فى أحد فنادق أسوان، فى الفترة من 9-12 مارس الجارى، برئاسة الدكتور أسامه عبد الحميد أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحه الرأس والرقبة.


>أستاذ مخ وأعصاب: أورام المخ تؤثر على الجهاز العصبى وقد تسبب الشلل

لأول مرة عالمياً.. استئصال سرطان المخ بدقة شديدة بعد استهدافه بالليزر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365