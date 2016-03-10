أحمد أبو الغيط: سأبدأ متابعة تفاصيل القضايا العربية لبذل كل الجهد لحلها

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، إنه يشعر بالامتنان العميق لكل التأييد الذى حصل عليه ترشيحه ليكون أمينا عاما لجامعة الدول العربية، متوجها بالشكر والتقدير لكافة القادة العرب الذين رحبوا وأيدوا توليه مسئولية الجامعة العربية فى هذا الظرف الدقيق من تاريخ الأمة العربية، مضيفا أن الشكر موصول لكل السادة وزراء الخارجية والمندوبين العرب فى هذا السياق.

وأضاف "أبو الغيط" فى تصريحات صحفية أنه يستشعر القدر الأكبر من العرفان والتقدير للثقة التى أولتها له القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتولى هذه المسئولية الكبيرة وهذا الموقع الهام، وكذلك للجهد المتميز الذى بذله السيد سامح شكرى، وزير الخارجية ، وأعضاء الوزارة فى هذا الإطار.

وأضاف "أبو الغيط" أنه يتواكب مع مشاعر التقدير والعرفان شعور آخر بثقل حجم المسئولية والتكليف الملقى على عاتقه من أجل العمل على رفع شأن الجامعة العربية والدفاع عن مصالحها – جامعة العرب كافة – فى ظل وضع عربى صعب وغير موات، مؤكدا أنه يتعهد ببذل كل جهد ممكن وبكل الإخلاص، خلال فترة توليه مسئولياته ، من أجل النهوض بالأمانة العامة ودعم أدائها وكفاءتها وموظفيها المخلصين للعمل العربى المشترك، ومن أجل تقليص مساحات الخلاف وزيادة مساحات التوافق والعمل المشترك الفعال بين الدول الأعضاء حتى تتمكن الجامعة من مواجهة الظروف الخطيرة المحيطة بالأمة العربية.

وأشار أبو الغيط إلى أنه سيبدأ على الفور فى السعى من أجل متابعة تفاصيل كافة القضايا التى تستدعى مسئولياته الإلمام بها، وحتى يكون مستعدا بشكل كامل للقيام بهذه المهام عقب انتهاء ولاية الدكتور نبيل العربى، الذى قاد عمل الجامعة العربية فى ظروف بالغة الدقة والصعوبة.

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