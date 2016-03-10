محامى حسين سالم: ننتظر موافقة الدولة على التصالح بـ5 مليارات و600 مليون جنيه

قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال «الهارب» حسين سالم، إنه تقدم رسمياً بطلب للتصالح مع الدولة فى كافة القضايا، بتقديم 5 مليار جنيه، و600 مليون جنيه لإنهاء إجراءات التصالح، والموافقه على التنازل عن جزء من ثروته مقابل إجراء التصالح.

وأضاف كبيش لـ"اليوم السابع": ننتظر موافقة الدولة بعد الطلب الذى تقدمنا به، و جارى التوصل إلى التسوية بعد الإتمام القانونى وأخذ الموافقة من الدولة، لإنهاء كافة القضايا المتعلقه بالتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم.

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