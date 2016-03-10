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محمد العرابى: البرلمان لا يتدخل فى تحقيقات سقوط طائرة روسيا فى شرم الشيخ

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محمد العرابى: البرلمان لا يتدخل فى تحقيقات سقوط طائرة روسيا فى شرم الشيخ محمد العرابى: البرلمان لا يتدخل فى تحقيقات سقوط طائرة روسيا فى شرم الشيخ
قال محمد العرابى وزير الخارجية المصرى الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن البرلمان لا يتدخل فى التحقيق الخاص بتحطم الطائرة الروسية فى سيناء، إلا أنه يراقب العملية عن كثب.
>وأضاف العرابى ، فى تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستى" اليوم، الخميس: "نحن لا نتدخل فى التحقيق بالمأساة. ولكننا بالطبع نتابع التطورات وندعو السلطات لتوخى الشفافية فيما يتعلق باستعراض الأسباب مع المجتمع الدولى"، معربا عن أمله فى عودة السياح الروس لمصر فى المستقبل القريب.

وكانت طائرة ركاب روسية قد تحطمت فى شبه جزيرة سيناء، فى 31 أكتوبر من العام الماضى، أثناء توجهها من شرم الشيخ إلى مدينة سان بطرسبورج الروسية، ما أسفر عن مقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متن الطائرة، فيما اعتُبر أكبر كارثة فى تاريخ الطيران المدنى الروسى.
>وشكلت وروسيا بعد الحادث لجنة تحقيق دولية بقيادة القاهرة لإجراء تحقيق فى أسباب وملابسات الحادث


>وفد برلمانى مصرى يزور روسيا أبريل المقبل لإحياء لجان الصداقة المشتركة
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مصر 365

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