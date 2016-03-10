يديعوت:أبو الغيط صاحب مقولة "إسرائيل هى العدو" ويقود العرب فى ظروف صعبة

فى أول رد فعل من جانب وسائل الإعلام الإسرائيلية، عقب تعيين أحمد أبو الغيط، أمينا عاما لجامعة الدول العربية ، قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" إن وزير الخارجية المصرى الأسبق صاحب مقولة "إسرائيل هى عدو مصر " عام 2010 أصبح الآن أمينا عام للجامعة العربية، راصدة عدد من تصريحاته المثيرة للجدل تجاه تل أبيب.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن جامعة الدول العربية اختارت أبو الغيط، مساء اليوم الخميس، أمينا عاما للمنظمة خلفا للدكتور نبيل العربى، الذى قرر عدم ترشيح نفسه مجددا، بعد ساعات من الجلسات للتوافق عليه بعد أن أبدت قطر تحفظا على شخصه.

ولفتت يديعوت إلى أن "أبو الغيط" يتولى مهام منصبه فى وقت يشهد فى العالم العربى والإسلامى حالة تمزق شديدة، أكثر من أى وقت مضى، حيث يقاتل العرب والمسلمين تقريبا فى جميع أنحاء الشرق الأوسط ضد بعضها البعض، بسبب اتساع الفجوة بين المعسكر "السنى" والمعسكر "الشيعى".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن أبو الغيط (73 عاما) دبلوماسى مخضرم، وقد شغل منصب وزير الخارجية فى الفترة ما بين 2004 حتى 2011 خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكان قد أبدى بعض الملاحظات ضد إسرائيل من بينها إن "إسرائيل دولة عدو" وذلك فى عام 2010.

وفى عام 2013 قال أبو الغيط فى لقاء تلفزيونى، إن مبارك لم يمنع تهريب أسلحة من إيران إلى لبنان عبر قناة السويس، موضحا أن العلاقات مع "العدو" الإسرائيلى، تأتى فى سياق المصالح المصرية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن أبو الغيط كان قد هاجم حركة "حماس" بشدة خلال حرب "الرصاص المصبوب" عام 2009 عندما حذرها من اجتياز الحدود المصرية جهة غزة قائلا فى حينها: "سنقطع قدم أى شخص يجتاز الحدود المصرية".

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