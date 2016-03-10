أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجامعة العربية تعلن إرسال بعثة لمراقبة استفتاء دارفور فى إبريل المقبل

Google+ Print
الجامعة العربية تعلن إرسال بعثة لمراقبة استفتاء دارفور فى إبريل المقبل الجامعة العربية تعلن إرسال بعثة لمراقبة استفتاء دارفور فى إبريل المقبل

>أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى ، متابعته للاستفتاء الإدارى بدارفور - غرب السودان - ولمجهودات السودانية للتسوية السلمية وإقرار الأمن والسلام ، وأعلن عن إرسال بعثة رفيعة المستوى باسم الجامعة لمراقبة الاستفتاء، والوقوف على نتائجه ودعم الجامعة لكل ما من شأنه تحقيق السلم والأمن والتنمية بدارفور .

وأفادت وكالة السودان للأنباء اليوم الخميس ، أن وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور ، التقى على هامش اجتماعات الدورة 145 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، حيث قدم غندور الدعوة للجامعة للمساهمة بفريق لمراقبة الاستفتاء الإدارى لدارفور فى أبريل المقبل .

كما نقل غندور ، شكر حكومة السودان ، للأمين العام للجامعة العربية ، على ما ظل يقدمه من دعم لقضايا السودان وبرامجه التنموية ، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترته بعد إعلانه عدم ترشحه لدورة جديدة ، متمنيا له النجاح والتوفيق فى حياته الخاصة .

وقدم وزير الخارجية للامين العام للجامعة شرحا حول تطورات الأوضاع بالسودان ومخرجات الحوار الوطنى والتزام الحكومة بتنفيذها، كما ركز اللقاء على سير استفتاء دارفور عبر مراحله المختلفة، وأكد الطرفان انه استحقاق وفقا لاتفاقية الدوحة التى كانت الجامعة العربية جزءا منها، ودعا وزير الخارجية السوداني، إلى مساهمة الجامعة العربية بفريق مراقبة للاستفتاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن