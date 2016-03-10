الجامعة العربية تعلن إرسال بعثة لمراقبة استفتاء دارفور فى إبريل المقبل

>أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى ، متابعته للاستفتاء الإدارى بدارفور - غرب السودان - ولمجهودات الحكومة السودانية للتسوية السلمية وإقرار الأمن والسلام ، وأعلن عن إرسال بعثة رفيعة المستوى باسم الجامعة لمراقبة الاستفتاء، والوقوف على نتائجه ودعم الجامعة لكل ما من شأنه تحقيق السلم والأمن والتنمية بدارفور .

وأفادت وكالة السودان للأنباء اليوم الخميس ، أن وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور ، التقى على هامش اجتماعات الدورة 145 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، حيث قدم غندور الدعوة للجامعة للمساهمة بفريق لمراقبة الاستفتاء الإدارى لدارفور فى أبريل المقبل .

كما نقل غندور ، شكر حكومة السودان ، للأمين العام للجامعة العربية ، على ما ظل يقدمه من دعم لقضايا السودان وبرامجه التنموية ، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترته بعد إعلانه عدم ترشحه لدورة جديدة ، متمنيا له النجاح والتوفيق فى حياته الخاصة .

وقدم وزير الخارجية للامين العام للجامعة شرحا حول تطورات الأوضاع بالسودان ومخرجات الحوار الوطنى والتزام الحكومة بتنفيذها، كما ركز اللقاء على سير استفتاء دارفور عبر مراحله المختلفة، وأكد الطرفان انه استحقاق وفقا لاتفاقية الدوحة التى كانت الجامعة العربية جزءا منها، ودعا وزير الخارجية السوداني، إلى مساهمة الجامعة العربية بفريق مراقبة للاستفتاء.