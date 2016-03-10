مصرع جندى ببعثة "اليوناميد" بدارفور فى هجوم مسلح نفذه مجهولون

>قال مسئول فى بعثة حفظ السلام "اليوناميد" بدارفور - غرب السودان - إن أحد عناصر البعثة لقى مصرعه اليوم الخميس، فى هجوم نفذه مسلحون مجهولون بالقرب من موقع البعثة الأممية بشمال دارفور .

ونقلت فضائية الشروق السودانية مساء اليوم ، عن مصدر ببعثة "يوناميد" بدارفور، قوله - "إن إحدى الدوريات تعرضت لهجوم من مسلحين مجهولين بمنطقة تبعد 40 كلم من موقع البعثة الأممية بمدينة كتم بشمال دارفور .

وأفاد المصدر ، أن الهجوم وقع أثناء عملية تبادل الحراسة بالمنطقة، مما أدى لوفاة أحد أفرادها من جنوب أفريقيا وجرح آخر، تجدر الاشارة إلى أنه دائما ما يتعرض منسوبى بعثة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة المشتركة بدارفور "يوناميد"، لحوادث اختطاف وقتل، منذ نشر البعثة فى عام 2007، وبلغ ضحايا الهجمات من جنود البعثة حتى الأن 65 قتيلا .