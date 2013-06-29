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مايا دياب ممنوعة من دخول مصر؟

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مايا دياب ممنوعة من دخول مصر؟ مايا دياب ممنوعة من دخول مصر؟

طالب المستشار السابق والمحامي الحالي مرتضى منصور بطرد فنانات العري من ، موضحاً في لقاء له مع قناة "التحرير" في برنامج "الشعب يريد" أنّه يطالب بطرد مايا ومنعها من دخول مصر بسبب ملابسها الفاضحة في برنامج DEAL OR NO DEAL الذي يعرض على قناة "النهار" المصرية.
من جانبها لم تلتزم مايا الصمت كعادتها بل تساءلت على "فيس بوك" "من هو مرتضى منصور؟"، لتعود بعدها بساعات وتقول إنها الآن عرفت من هو، ثم كتبت قائلة "شكرا باسم يوسف"، في إشارة إلى إنها شاهدت إحدى الحلقات التي تعرض فيها مرتضى لهجوم شديد من الإعلامي الساخر باسم يوسف.
حديث مايا مع جمهورها على "فيس بوك" لم يخل من عبارات تحذير شديدة اللهجة ممن يعرفون مرتضى جيداً، إذ أكّد البعض لها ضرورة نسيان اسم مرتضى نهائياً وإلا فإنه سيورطها، غير أنّها كانت ترد بلا مبالاة شديدة أن مثل هذه الأمور لا تهمها.

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