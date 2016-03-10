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القمامة تتكدس بشوارع ملقة في إسبانيا بسبب إضراب عمالي

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القمامة تتكدس بشوارع ملقة في إسبانيا بسبب إضراب عمالي القمامة تتكدس بشوارع ملقة في إسبانيا بسبب إضراب عمالي

جانب من القمامة في ملقا

دخل إضراب عمال جمع القمامة في مدينة ملقة الإسبانية يومه العاشر يوم الخميس مخلفا أكواما هائلة من القمامة في الشوارع فيما أثار القلق من أن تتسبب الرائحة والفوضى في إبعاد السائحين عن مقصد العطلات في عيد القيامة هذا الشهر.

وأضرب العمال في شركة ليماسا التي تملك الدولة حصة فيها منذ الأول من مارس آذار في المدينة الواقعة بجنوب إسبانيا احتجاجا على خفض الرواتب وللمطالبة بتحسين ظروف العمل.

وأسست ملقة لنفسها وضعا كمركز ثقافي خلال السنوات الماضية لتصبح مقصدا سياحيا وبها مطار يمثل نقطة دخول رئيسية للسائحين الراغبين في الاستمتاع بشاطئ كوستا ديل سول الإسباني المشمس.

وافتتح مركز بومبيدو الفرنسي للفن المعاصر العام الماضي مركزا دوليا في مبنى زجاجي بمرفأ ملقة المطل على البحر المتوسط بينما تعرض مجموعة أعمال من المتحف الروسي في سان بطرسبرج في المدينة أيضا.

وبحسب رويترز قال مسؤول بقطاع الفنادق إن الحجوزات تراجعت قليلا خلال الأيام الماضية.

وأضاف فرانسيسكو مورو نائب رئيس اتحاد ملاك الفنادق في كوستا ديل سول “في أسبوع عطلة عيد القيامة .. كانت الحجوزات أكبر بكثير مما كانت عليه العام الماضي.. لكننا فجأة شهدنا تراجعا في الأيام القليلة الماضية.

وقال “لم تحدث أي حالات إلغاء حتى الآن” مؤكدا ثقته في قدرة المدينة على رفع القمامة قبل عطلة عيد القيامة في نهاية مارس آذار.

وأفادت صحيفة سور الأندلسية أن فرانسيسكو دي لاتوري رئيس بلدية ملقة سيجتمع مع أعضاء النقابات في وقت لاحق يوم الخميس في محاولة لحل الخلاف.

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