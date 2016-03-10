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انتهت الدوري الأوروبي - دورتموند يفوز.. كوكا يخسر بهدف

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انتهت الدوري الأوروبي - دورتموند يفوز.. كوكا يخسر بهدف انتهت الدوري الأوروبي - دورتموند يفوز.. كوكا يخسر بهدف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

أحمد حسن كوكا يقود خط هجوم سبورتنج براجا ضد النجم الهولندي روبين فان بيرسي الذي يشارك كأساسي مع فينيرباهتشه.

بينما يحل توتنام ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند في قمة ذهاب دور الـ16 من البطولة.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل براجا وفينيرباهتشه ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

اضغط هنا لمعرفة تشكيل دورتموند ضد توتنام ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

انطلاق 4 مباريات من ذهاب الدوري الأوروبي.

** دورتموند 3-0 توتنام.

أوباميانج يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 30.

رويس والهدف الثاني في الدقيقة 61.

رويس والثالث لدورتموند في الدقيقة 70

** فينيرباهتشه 1-0 براجا.

توبال والهدف الأول للفريق التركي في الدقيقة 82

** بازل 0-0 أشبيلية.

** شاختار 2-0 أندرلخت.

تايسون يسجل الهدف الأول في الدقيقة 21

ألكساندر كوتشر والهدف الثاني في الدقيقة 24.

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