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بالفيديو - بمشاركة كوكا.. فينيرباهتشه يفوز على براجا بصعوبة في الدوري الأوروبي

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بالفيديو - بمشاركة كوكا.. فينيرباهتشه يفوز على براجا بصعوبة في الدوري الأوروبي بالفيديو - بمشاركة كوكا.. فينيرباهتشه يفوز على براجا بصعوبة في الدوري الأوروبي

نجح نادي فينيرباهتشه التركي في الفوز بصعوبة على حساب سبورتنج براجا بهدف مقابل لاشيء بمشاركة أحمد حسن كوكا.

هدف فينيريباهتشه الوحيد جاء في الدقيقة 82 عن طريق محمد توبال.

خطورة براجا على مدار شوطي المباراة جاءت عن طريق أحمد حسن كوكا في فرصتين محققتين.

شوط أول انتهى سلبيا مع سيطرة لأصحاب الأرض وفرصة محققة من كوكا ولكن تسديدة الأخير يتصدى لها فولكان ديميريل حارس مرمى فينيرباهتشه بسهولة. (شاهد الفرصة).

في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 50 استقبل كوكا عرضية داخل منطقة الجزاء بلمسة واحدة ولكن فوق العارضة بقليل. (شاهد الفرصة).

وقبل نهاية المباراة بثمان دقائق توغل توبال بسهولة من وسط ملعب براجا ليصل إلى منطقة الجزاء ويسدد يساريه متقنة هزت الشباك. وكتبت فوز الفريق التركي.

ويستعد براجا لاستضافة فينيريباهشته الأسبوع المقبل في إياب دور الـ16 من البطولة.

شاهد هدف الفوز

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فيديو اليوم السابع

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