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علامات الولادة الطبيعية أهمها وجع الضهر ونزول مياه الجنين

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علامات الولادة الطبيعية أهمها وجع الضهر ونزول مياه الجنين علامات الولادة الطبيعية أهمها وجع الضهر ونزول مياه الجنين
تختلط على بعض الحوامل علامات الولادة من عدمها، خاصة إذا كانت المرأة تمر بشهرها التاسع من حملها الأول، وهو ما يجعلها عديمة الخبرة لتلك العلامات معتقدة أنها مجرد أعراض مرهقة كباقى الأعراض المصاحبة للحمل.

ميعاد علامات الولادة

لا يمكن تحت أى حال من الأحوال أن نحدد ميعادًا ثابتًا لعلامات الولادة، فكل سيدة تختلف ظروف ولادتها والموعد المناسب لها، وهو ما أكد عليه الدكتور باسم علاء استشارى أمراض النساء والتوليد، موضحًا أن كل امرأة تلد فى وقت معين، وتختلف حتى وقت ولادتها فى كل حمل عما يليه.

علامات الولادة.. آلام وأوجاع ونزول مياه الجنين


>تابع استشارى أمراض النساء حديثه موضحًا أن هناك علامات لا خلاف عليها تؤكد أن هذه المرأة على وشك الولادة، لعل من أهمها وأبرزها وأكثرها مباشرة هو نزول أو تسربات من ماء الجنين، وهو السائل المحيط به الذى يعيش ويتغذى فيه، وتسرب مياهه تعنى انفجار الكيس، وبالتالى فهى علامة مؤكدة أن هذا الطفل ينذرك بالولادة.

وكذلك الوجع غير المحتمل بالظهر والبطن والتقلصات كالتى تحدث فى الحيض وتعرفها المرأة جيدًا ولكن بدرجة أكبر وأسرع، كذلك تعانى السيدة من انقباضات لا شك تختلف حدتها ولكنها تزيد، كذلك نزول الإفرازات الدموية أو المائلة إلى اللون البني، وينصح استشارى النساء والتوليد بضرورة التواصل الدائم مع الطبيب المتابع طوال الشهر التاسع، أو عند الشعور بأى هذه الأعراض على الفور فى أية وقت.

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