مباشر الدوري الأوروبي - ليفربول 1-0 مانشستر يونايتد.. ستوريدج يضرب من ركلة جزاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد التي تقام في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

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انطلاق المباراة.

ركلة جزاء لليفربول في الدقيقة 19 بعد إعاقة ديباي لكلاين.

ستوريدج يسجل الهدف الأول لليفربول من ركلة جزاء بعدما سدد على يمين دي خيا، لتلمس الكرة أطراف يد الحارس الإسباني وتسكن الشباك.

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لمتابعة باقي المباريات

أتليتك بلباو وفالنسيا

انطلاق المباراة.

راؤول جارسيا يسجل الهدف الأول لبلباو في الدقيقة 20.

سبارتا براج ولاتسيو

انطلاق المباراة.

مارتن فرايدك يسجل الهدف الأول لسبارتا براج في الدقيقة 13.

فياريال وباير ليفركوزن

انطلاق المباراة.

فياريال يسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق سيدريك باكامبو.

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أعلن لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الذي سوف يواجه ليفربول يوم الخميس في إطار ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ويحل يونايتد ضيفا على غريمه التقليدي في ملعب أنفيلد في المرة الأولى التي يلتقي فيها عملاقي إنجلترا أوروبيا.

ودفع فان جال بمروان فيلايني في التشكيل الأساسي بعد أنباء عن إصابة أندير هيريرا ليبقى الإسباني على مقاعد البدلاء.

فيما يقود الهجوم كل من الثنائي الشاب أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد في ظل غياب واين روني للإصابة.

وجاء تشكيل يونايتد كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: جييرمو فاريلا- كريس سمالينج- دالي بليند- ماركوس روخو

في الوسط: مورجان شنايدرلين- مروان فيلايني- ممفيس ديباي- خوان ماتا

في الهجوم: أنتوني مارسيال- ماركوس راشفورد

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بقوته الضاربة حيث يتواجد كل من فيليبي كوتينيو ودانييل ستوريدج وربرتو فيرمينو في التشكيل الأساسي.

وجاء ليفربول كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

في الدفاع: ناثال كلاين- ديان لوفرين- مامادو ساخو- ألبرتو مورينو

في الوسط: إيمري تشان- جوردان هينديرسون- آدم لالانا- فيليبي كوتينيو

في الهجوم: دانييل ستوريدج- روبرتو فيرمينو