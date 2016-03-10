المهمة الأوروبية بالفيديو - رويس بوووووم.. ثنائية ضد توتنام في 8 دقائق

ضرب باريس سان جيرمان احتفالات تشيلسي بمرور 111 عاما على إنشائه في مقتل وذلك بعدما أخرجه من دوري أبطال أوروبا ليجعله يواجه مصير غامضا.

ويعاني تشيلسي الأمرين خلال الموسم الجاري ودع مسابقة دوري الأبطال وفقد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان" في وقت سابق، ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن الرابع مانشستر سيتي وللأخير مباراة مؤجلة.

وتعد هذه الفترة هي الأسوأ في تاريخ تشيلسي منذ استحواذ المالك الروسي رومان أبراموفيتش عليه في عام 2003.

وفي ظل احتمالية الغياب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل فإن الخمسة أشهر المقبلة ستكون حاسمة للغاية في تحديد مصر تشيلسي وبناء فريق جديد قادر على استعادة البطولات مرة أخرى، وإلا فإنه قد يدخل دوامة لا يعرف أحدا متى سيخرج منها.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تقريرا تحدثت فيه عن 5 أشياء ينتظرها تشيلسي خلال الخمسة أشهر المقبلة لإعادة بناء نفسه والنجاة من مصير غامض حال الفشل بها ويستعرضه FilGoal.com.

مدرب جديد

تعاقد تشيلسي مع جوس هيدينك لتدريب الفريق خلفا لجوزيه مورينيو حتى نهاية الموسم، والآن الزرق يبحثون عن مدرب جديد.

يتصدر سباق الترشحيات مدرب المنتخب الإيطالي أنطونيو كونتي، وذلك بعد تأكيد ماسيمليانو أليجري أنه سيبقى مع يوفنتوس، فيما شدد دييجو سيميوني على أنه يجد صعوبة في تعلم اللغة الإنجليزية.

ويحتاج تشيلسي لمدرب يستطيع تحديد أهدافه بوضوح وإقناع اللاعبين بالبقاء مع الفريق حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، وإعادة بناء فريقا قويا لاستعادة البطولات مرة أخرى.

من سيرحل؟

يبدو أن قائد الفريق جون تيري هو أحد أقرب اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق خلال الصيف المقبل في ظل عدم تجديد تعاقده حتى الآن.

ولا يرغب تشيلسي في تجديد تعاقد تيري إلا بعد قدوم المدرب الجديد ما جعل جون تيري يبحث عن عروض أخرى تحسبا لعدم بقائه مع تشيلسي.

في السياق ذاته قد يرغب دييجو كوستا في العودة لأتليتكو مدريد على الرغم من استعادته لمستواه تحت قيادة هيدينك وذلك حال عدم التأهل لدوري الأبطال.

كل ذلك مع تأكيد إيدين أزار أنه من الصعب رفض عرضا من باريس سان جيرمان، وأنه يحب يوما ما اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان في ريال مدريد، وسيكون من الصعب أيضا الإبقاء على ثيبوت كورتوا.

من سيتم التعاقد معه؟

إدينسون كافاني في طريقه للرحيل عن باريس سان جيرمان وكونتي يعرفه جيدا لذا قد يكون بديلا جيدا لكوستا حال رحيله عن تشيلسي.

بول بوجبا لاعب خط وسط يوفنتوس هو أحد أهم أهداف تشيلسي ولكن بدون دوري الأبطال كيف سيتم إقناعه بالتعاقد؟ وفي نفس السياق يأتي مدافع إيفرتون جون ستونز.

لذا على تشيلسي البحث عن لاعبين في أندية أقل شهرة مع ضم جيمي فاردي ورياض محرز من ليستر سيتي على سبيل المثال لأن إقناعهم بالانتقال للفريق لن يكون صعبا.

من سيبقى؟

هناك احتمالات كبيرة أن يخسر تشيلسي بعض لاعبيه بسبب عدم تأهله لدوري الأبطال الموسم المقبل وأبراموفيتش لن يسمح للاعبين بالرحيل.

برانيسلاف إيفانوفيتش وويليان قد يفضلان البقاء بسبب انتمائهم لتشيلسي، وبيدرو لم يقدم شيئا للفريق منذ قدومه لبرشلونة لذا قد لا يوافق على فكرة الرحيل.

فهل ينجح تشيلسي في الإبقاء على كل لاعبيه أم يرحل بعضا منهم؟

الاعتماد على الشباب

الموسم المقبل سيكون هو أفضل توقيت لتشيلسي للاعتماد على اللاعبين الشباب بعدما عانوا من الوصول للفريق الأول تحت قيادة مورينيو.

برتراند تراوري يقدم مستوى جيد حاليا تحت قيادة هيدينك، وروبن لوفتس تشييك يرغب في إثبات ذاته مع الفريق خلال الموسم المقبل بعد فترة من اهتزاز المستوى.

هذا بالإضافة لكينيدي والذي يرغب في مواصلة التحسن بعد الحصول على عدة فرص خلال الموسم الجاري.