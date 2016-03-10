صرح محسن حسب، وكيل فرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، أن قصر ثقافة الخارجة بالوادي الجديد يشارك في مهرجان نوادي المسرح بعرض مسرحي بعنوان «الحانة القديمة» تأليف محسن يوسف، إخراج محسن سعيد، وبطولة ماجد عبد الوهاب، شيماء إيهاب، حسنى أبوعميرة، طلعت درغام، أحمد محمد منصور، إسلام فرغلى، مصطفى ضبع، مصطفى حسانين خلف، مصطفى رجب.

وقال إن العرض يدور حول فكرة الهوية العربية من قبل التدخل السافر للمجتمع الغربى فى شئون البلاد بداعى التدمير الشامل، بالإضافة لعرض مسرحي آخر بعنوان «مسافر ليل» تأليف صلاح عبد الصبور وإخراج ماجد عبد الوهاب، بطولة محسن سعيد، ماجد عبد الوهاب، حسنى أبوعميرة، مصطفى حسانين، ويدور العرض حول قضية العدل فى المجتمع.