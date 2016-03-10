رفع 60 طنا تراكمات قمامة من الأماكن الفضاء بمدينة السرو بدمياط

قامت الوحدة المحلية لمدينة السرو بمحافظة دمياط اليوم الخميس بتنفيذ حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الاماكن الفضاء بنطاق المدينة وذلك بشوارع مضرب رويزق - شارع الكورنيش - النشاءتى - الطريق الجديد - شارع المحطة - جورن المزارع - منطقة الديوى .

صرح بذلك محمد البساطي رئيس مدينة السرو فى بيان رسمى له اليوم الخميس وأضاف أن هذه الحملة تمت بمشاركة عدد 2 لودر كبير وسيارة نقل جرار حمولة 60 طنا كما تم التنبيه على أصحاب الأماكن الفضاء بتسويرها منعا لإلقاء القمامة بداخلها حفاظا على البيئة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة بما يحقق تحسين خدمات النظافة والارتقاء البيئى.

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