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محمد بن زايد يصل حفر الباطن ومحمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه

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محمد بن زايد يصل حفر الباطن ومحمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه محمد بن زايد يصل حفر الباطن ومحمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مدينة حفر الباطن شمال المملكة العربية الشقيقة لحضور العرض العسكري الذي يقام غدا للقوات المشاركة في التمرين العسكري "رعد الشمال" الذي اختتمت فعالياته اليوم.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قاعدة الملك سعود بالقطاع الشرقي  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي وعدد من كبار المسؤولين السعوديين ومحمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

ويرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من المسؤولين.

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