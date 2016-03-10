لاعب الإسماعيلي لـ في الجول: أعشق طريقة لعب حسام غالي وعبد ربه.. وتمنيت اللحاق بحمص

"كنت أتمنى اللعب بجوار محمد حمص" هكذا تحدث محمد فتحي لاعب خط وسط الإسماعيلي مؤكدا في الوقت ذاته شعوره بالراحة حينما يخوض المباريات مع حسني عبد ربه.

ويعد محمد فتحي أحد ركائز الإسماعيلي خلال الموسم الجاري إذ أنه شارك في 15 مباراة من أصل 21 خاضها الإسماعيلي حتى الآن في الدوري.

وتحدث فتحي لـFilGoal.com قائلا:"الارتكاز الدفاعي مركز يلقي على اللاعب الكثير من المسؤوليات والمهام خاصة وأنه خرج منه العديد من الأسماء الرائعة مثل خميس جعفر وسعد عبد الباقي وأحمد فتحي وحسني عبد ربه".

وأكمل"أتمنى تقديم نصف ما قدمه هؤلاء اللاعبين مع الإسماعيلي ومنتخب مصر".

وواصل لاعب خط وسط الدراويش حديث"كنت أتمنى اللعب بجوار محمد حمص، وحاليا أشعر بالراحة للعب بجوار حسني عبد ربه".

وبسؤاله عن أكثر لاعب يحب طريقته في اللعب من خارج الإسماعيلي أجاب"حسام غالي أعشق طريقته وأتمنى اللعب بجواره في المنتخب".

وأكمل"هدفي خلال الفترة المقبلة هو أن أنضم لمنتخب مصر وأن أكون أحد العناصر الأساسية به".