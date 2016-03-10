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طارق حامد يتحدث عن.. ماكليش الممتع والقتال في الدوري وغيابه ' غير المؤثر ' على الزمالك

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طارق حامد يتحدث عن.. ماكليش الممتع والقتال في الدوري وغيابه ' غير المؤثر ' على الزمالك طارق حامد يتحدث عن.. ماكليش الممتع والقتال في الدوري وغيابه ' غير المؤثر ' على الزمالك

يرى طارق حامد لاعب وسط الزمالك أن أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي للفريق الأول أحدث نوع من التنافسية في مران الفريق.

وعاد حامد من الإصابة في الركبة ليتزامن وجوده مع الظهور الأول لماكليش على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الإنتاج الحربي اللقاء الذي خسره الفريق 3-1.

ثم فاز الزمالك 2-0 على المقاولون العرب في المهمة الرسمية الأولى لماكليش.

وتحدث حامد في حواره مع الموقع الرسمي حول العديد من الأمور التي تخص فريقه ومدربه في الفترة الماضية.

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والتالي أبرز ما جاء في الحوار..

"الزمالك لم يتأثر بغيابي أو غياب أي لاعب، فهو مصنع النجوم ووسط الملعب به العديد من الأسماء القادرة على تعويض غياب طارق حامد أو غيره.

ويجب أن تعرف الجماهير أن غياب أحمد توفيق عن التدريبات بسبب التجنيد أثر على مستواه ويحتاج لبعض الوقت ليستعيده، الأمر نفسه لإبراهيم عبد الخالق الذي يحتاج للمشاركة أكثر.. بجانب طبعا معروف يوسف وعمر جابر".

ماكليش

"غبت للإصابة فترة طويلة ومع عودتي قدمت مباراة جيدة بشهادة الجميع وأولهم ماكليش، فقد أشاد بقدراتي الفنية والبدنية وهو الأمر الذي يضع أمامي كثير من الصعاب لتقديم أفضل ما عليّ".

"أسعى لاستعادة مكانتي في تشكيل المصري الأساسي لمواجهتي نيجيريا".

"ماكليش مدرب كبير ويمتلك سيرة ذاتية مميزة ومنذ اليوم الأول له معنا وهو يتعامل باحترافية كبيرة ونجح في خلق أجواء تنافسية رائعة بين كل اللاعبين والأمور في تحسن مستمر ونستوعب خطته وطريقه لعبه".

"هو مدرب رائع يمتعنا في التدريبات ولا نشعر بأي ملل وأيضا في وجود حبشي موسى محلل الأداء الذي يعطينا تحليلات ونتائج باستمرار عن أدائنا في التدريبات والمباريات.. كل هذا يشعرنا براحة كبيرة".

"أيضا ماكليش يجيد التعامل مع اللاعبين وكلنا نحترمه فهو مدرب عادل وليس له أي هدف سوى مصلحة الفريق فقط التي بناء عليها يختار التشكيل واللاعبين القادرين على تحقيق الفوز".

الدوري

ويرى طارق حامد أن الدوري لم يحسم بعد مشيرا "سنقاتل حتى نهاية المسابقة ومباراتين فقط يقلبان المسابقة رأسا على عقب".

"من يقول إن الدوري انته فهو لا يفقه في الكرة شيء.. الأهم هو ثقة جماهيرنا فينا ومؤازرتنا حتى النهاية.. ولا سبيل نحو البطولات إلا بإدارة قوية وجهاز فني محترم وجمهور يساند اللاعبون".

"سنقاتل من أجل الدوري ليس فقط بل سنحاول زيادة بطولة إفريقيا لاستمرار رسم البسمة على وجوه جماهير الزمالك مثلما فعلناها الموسم الماضي".

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