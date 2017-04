نشر الحساب الرسمي لنادي روما مقطع فيديو يظهر في رسومات بتعليق من محمد صلاح النجم المصري حول قصة حياته حتى انتقاله للجيلاروسي.

وتحدث صلاح حول العديد من الأمور بداية من نشأته في مدينة بسيون ثم الانتقال للمقاولون العرب.

لماذا انتقل إلى روما.. ولماذا ارتدى القميص 74 في فيورنتينا و11 مع فريقه الحالي؟

كل هذا يتحدث عنه صلاح في الفيديو التالي:

إستمعوا لنجمنا المصري محمد #صلاح يحكي قصته - مع رسومات تجسد طفولته مروراً بمحطاته الإحترافية وأخيراً، #روما ;)

