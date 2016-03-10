إنتاج أول مسلسل كويتي باللغة اليابانية

قرر أحمد الخضري، المخرج الكويتي، القيام بتجربة جديدة و مميزة بإخراج أول مسلسل كويتي كوميدي باللغة اليابانية، تمثيل فنانين كويتيين يتحدثون اليابانية، وأطلق عليه اسم “العضيد”.

يحمل المسلسل الكويتي الياباني الكوميدي اسم “العضيد” وتعني باليابانية “آنيكي”، وتدور أحداثه حول مجموعة من الطلبة المشاغبين مسببي المشاكل للمدرس وللإدارة، حيث يسلط عليهم مدرس قوي يكشف كل آلاعيبهم وحاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه، فكيف ستكون حياتهم في المدرسة مع وجود هذا المدرس، حسبما أفاد موقع الإمارات 24.

وقال «الخضري»، إن المسلسل سيكون على طريقة الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة ” الأنيمي”، وسيترجم باللهجة الكويتية المحلية.

وأضاف المخرج أنه من عشاق الأنيمي، لذا قرر أن يخرج مسلسلًا كويتيًا يدمج فيه نمط الأنيمي بكاميرا الأفلام، وكانت أكبر التحديات بالنسبة له إعداد السيناريو والنطق والتمثيل باللغة اليابانية.

ومن متوقع أن يشارك في مهرجان الدراما اليابانية في طوكيو.