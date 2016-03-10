أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إنتاج أول مسلسل كويتي باللغة اليابانية

Google+ Print
إنتاج أول مسلسل كويتي باللغة اليابانية إنتاج أول مسلسل كويتي باللغة اليابانية

المخرج أحمد الخضري

 

قرر أحمد الخضري، المخرج الكويتي، القيام بتجربة جديدة و مميزة بإخراج أول مسلسل كويتي كوميدي باللغة اليابانية، تمثيل فنانين كويتيين يتحدثون اليابانية، وأطلق عليه اسم “العضيد”.

يحمل المسلسل الكويتي الياباني الكوميدي اسم “العضيد” وتعني باليابانية “آنيكي”، وتدور أحداثه حول مجموعة من الطلبة المشاغبين مسببي المشاكل للمدرس وللإدارة، حيث يسلط عليهم مدرس قوي يكشف كل آلاعيبهم وحاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه، فكيف ستكون حياتهم في المدرسة مع وجود هذا المدرس، حسبما أفاد موقع الإمارات 24.

وقال «الخضري»، إن المسلسل سيكون على طريقة الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة ” الأنيمي”، وسيترجم باللهجة الكويتية المحلية.

وأضاف المخرج أنه من عشاق الأنيمي، لذا قرر أن يخرج مسلسلًا كويتيًا يدمج فيه نمط الأنيمي بكاميرا الأفلام، وكانت أكبر التحديات بالنسبة له إعداد السيناريو والنطق والتمثيل باللغة اليابانية.

ومن متوقع أن يشارك في مهرجان الدراما اليابانية في طوكيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا