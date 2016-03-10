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انتهت الدوري الأوروبي - دورتموند يفوز.. كوكا يخسر بهدف

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انتهت الدوري الأوروبي - دورتموند يفوز.. كوكا يخسر بهدف انتهت الدوري الأوروبي - دورتموند يفوز.. كوكا يخسر بهدف

"مباراة صعبة للغاية" هكذا تحدث نادر السيد حارس مرمى الزمالك والأهلي السابق عن لقاء الفريق الأبيض أمام يونيون دوالا الكاميروني.

ويحل الزمالك يوم الاحد ضيفا على الفريق الكاميروني لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث نادر السيد لـFilGoal.com قائلا:"البدايات دائما تكون صعبة على أي مدرب

أجنبي جديد".

وأكمل"الأجواء بالكاميرون مثل كل الدول الإفريقية كالسنغال وكوت ديفوار فالإقامة تكون سيئة والملاعب أيضا والشحن الجماهيري الكبير".

وأردف"هناك شيئا واحدا يساعد الزمالك على أن يكون له فرصة كبيرة في الاستمرار بالبطولة والتأهل للدور التالي وهو تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".

وأضاف"أرى أن الزمالك قادر على تحقيق نتيجة جيدة هناك في الكاميرون وعبور تلك العقبة وإكمال مشواره في البطولة".

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