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بالصور.. الجمعية المصرية للمخترعات تكرم وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ

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بالصور.. الجمعية المصرية للمخترعات تكرم وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ بالصور.. الجمعية المصرية للمخترعات تكرم وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ
كرمت الجمعية المصرية للمخترعات وشباب المخترعين والوفد المرافق لها من مخترعى كفر الشيخ نظراً للتقدم النوعى فى مجال الاختراعات، ولما بذل من جهد ابتكارى أمام وفود الدول العربية والعالمية .

وضم الوفد 30 مخترعا وهم محمد عبد اللطيف (فى إبطال مفعول المتفجرات عن بعد)، حسن فتحى الدخاخنى المعلم بمدرسة المثلث بإدارة الرياض التعليمية فى (ابتكار كرسى للمريض) يُمكن المريض من الدخول الحمامات و غيرها من الأوضاع التى تربك المريض وتقوض فرص العلاج ، و مصطفى حسن عثمان (مشروع نظافة متكاملة)، وحسام حسن عثمان (توليد طاقة كهربية) من حركة الطرق السريعة، وهشام أشرف فؤاد فى (تحويل ورد النيل إلى علف) وثمار للتربة، وولاء عاطف تامر وأمانى رزق محمد، هامر موتور، وآلاء رزق محمد محمد وإسراء عبد القادر محمد (نقل الطاقة الكهربية)، وسهيلة أشرف شريف ، ابتكار (أفويمتر رقمى)، وندى جمال عبد اللطيف عيسىى (بطارية نباتية من ورد النبل) وإسراء محمد أحمد الحنفى (النظارة الذكية).

الجمعية المصرية للمخترعات تكرم وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ (1)

الجمعية المصرية للمخترعات تكرم وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ (2)

الجمعية المصرية للمخترعات تكرم وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ (3)


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