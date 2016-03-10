رسميا.. أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية رغم التحفظ القطرى

وافق وزراء الخارجية العرب منذ قليل على تعيين مرشح مصر وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وذلك خلفا للأمين العام السابق المنتهية ولايته نبيل العربى.

وكانت دولة قطر قد تحفظت على تعيين أبو الغيط لهذا المنصب، وعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى اجتماعا مغلقا للتشاور حول تعيين أبو الغيط قبل إعلان القرار رسمياً.

- وزراء خارجية الخليج يسعون لإقناع قطر بـ"أبو الغيط" أمينا للجامعة العربية

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- مصادر: قطر تطالب بتأجيل التصويت على ترشيح أبو الغيط لمدة شهر

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- الجزائر تدعم أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية رسميًا