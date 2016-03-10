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توقعات بتعديل وزارى محدود خلال أيام قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان

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توقعات بتعديل وزارى محدود خلال أيام قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان توقعات بتعديل وزارى محدود خلال أيام قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان
أفادت مصادر حكومية أن الأيام المقبلة يمكن أن تشهد تعديلا وزاريا محدودا فى حكومة المهندس شريف إسماعيل ، قبل إلقاء لبيانها أمام مجلس النواب 27مارس الجارى .

و أوضحت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى من المنتظر أن يلتقى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل قبل عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب ، مشيرة إلى إنه من المقرر أن يعلن رئيس الجمهورية تسميته للحكومة قبل عرض برنامجها على أن تكون هذه التسمية متضمنة لأسماء الوزراء الجدد فى الحكومة

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء حرص خلال اليومين الماضين على لقاءات متعددة مع عدد كبير من الوزراء فى إطار استعراض تقييم شامل لجهود الوزراء ومدى إنجازهم للمهام المكلفين بها ، لافته إلى أن التغيير سيتضمن عدد من وزراء المجموعة الخدمية والمجموعة الاقتصادية قد يتراوح من 6 إلى 8 وزراء .

وأوضحت المصادر أن التغيير الوزارى ضرورى ، نظرا لأن عدداً من الوزراء لا يؤدون مهام عملهم بالشكل الذى تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية ، ولعدم شعور المواطن بالخدمات التى يقدمونها ، بالإضافة إلى مطالبة عدد كبير من النواب بتغيير وزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل كشرط لتجديد الثقة بها وببرنامجها .

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مصر 365

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