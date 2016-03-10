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"أبو الغيط" تريند على تويتر بعد فوزه بمنصب الأمين العام لجامعة الدول

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"أبو الغيط" تريند على تويتر بعد فوزه بمنصب الأمين العام لجامعة الدول "أبو الغيط" تريند على تويتر بعد فوزه بمنصب الأمين العام لجامعة الدول
ظهر هاشتاج "أبو الغيط" ضمن قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء اليوم الخميس، عقب موافقة وزراء الخارجية العرب، منذ قليل، على تعيين مرشح وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وذلك خلفا للأمين العام السابق المنتهية ولايته نبيل العربى.

كانت دولة قطر قد تحفظت على تعيين أبو الغيط لهذا المنصب، وعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى اجتماعا مغلقا للتشاور حول تعيين أبو الغيط قبل إعلان القرار رسمياً.


>رسميا.. أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية رغم التحفظ القطرى

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مصر 365

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